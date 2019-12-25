Всего зафиксировано 24 798 случаев нарушений.

Почти весь алкоголь в России в начале года производили и продавали незаконно. Об этом пишет ТАСС со ссылкой материалы проверки Росстата.

Специалисты ведомства проверили 186 декалитров этилового спирта, который произвели в первом квартале 2020 года. При обследовании выяснилось, что 93,8% произведены или реализованы с нарушениями. При проверке алкогольной продукции нарушения вскрылись в 87,6% случаев — что эквивалентно 580,7 декалитрам спирта.

Всего зафиксировано 24 798 случаев нарушений. Из них 18 303 в розничной торговле, 928 — в оптовой. Производители алкогольных напитков получили 349 предупреждений. Сообщается, что большинство нарушений это несоблюдение правил торговли, а также отсутствие лицензии на продажу спиртосодержащей продукции.

По итогам проверки составлено 23 249 административных протоколов, возбуждено 1 195 уголовных дел.

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