Почти треть россиян поддержала уголовное дело против ФБК Навального

Большинство населения даже не имеют представления о деятельности Навального.

Более 60% россиян оказались безразличны к судьбе оппозиционера Алексея Навального. Большинство из опрошенных ничего не знают о его деятельности. Такие результаты показали исследования "Левада-центра". Аналитики изучили вопрос в конце октября. В опросе участвовали более 1,6 тысяч человек в возрасте от 18 лет, проживающих в 50 субъектах страны.

Около 47% не слышали об уголовных делах против его "Фонда борьбы с коррупцией". Они также не имеют понятия об обысках в фирме, допросах и арестах счетов ФБК. Только 25% негативно относятся к тому, чем занимается политик Навальный. Еще 9% активно его поддерживают.

Только 18% россиян считают, что дело против ФБК является защитой правительства от иностранного агента. Еще 12% видят в действиях государства борьбу с отмыванием денег.

Ранее Piter.tv писал о том, что суд признал законным причисление ФБК к иноагентам.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

