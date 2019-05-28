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Почти сто петербургских школ представят свои идеи для проекта "Твой бюджет в школах"
Сегодня, 17:16
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Почти сто петербургских школ представят свои идеи для проекта "Твой бюджет в школах"

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Победители прошлых лет уже не смогут участвовать.

90 петербургских школ представят свои идеи в рамках проекта "Твой бюджет в школах". Победители получат по 3 млн рублей. 

В комитете финансов решили, что проект продолжит свою работу и в этом году, так как оказался востребованным среди старшеклассников. 

В качестве одной из задач мы считаем повышение финансовой грамотности. Если подросток с юных лет понимает, какова цена деньгам, он понимает, как сформировать идею и что для этого сделать, мы считаем, это очень важным. Это формирует ответственность.

приводит слова начальника отдела по обеспечению открытости бюджета комитета финансов Наталья Лукьянова телеканал "Санкт-Петербург".

Сначала школьники предлагают свои идеи по улучшению школы, затем посещают лекции по урбанистике, бюджетному процессу и дорабатывают свои инициативы. 

Ранее Piter.tv сообщил о том, что комитет финансов хочет поделиться обязанностями с комблагом по реализации инициатив "Твоего бюджета". 

Фото: Piter.tv

Теги: твой бюджет в школах, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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