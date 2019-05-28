Почти сто петербургских школ представят свои идеи для проекта "Твой бюджет в школах"

Победители прошлых лет уже не смогут участвовать.

90 петербургских школ представят свои идеи в рамках проекта "Твой бюджет в школах". Победители получат по 3 млн рублей.

В комитете финансов решили, что проект продолжит свою работу и в этом году, так как оказался востребованным среди старшеклассников.

В качестве одной из задач мы считаем повышение финансовой грамотности. Если подросток с юных лет понимает, какова цена деньгам, он понимает, как сформировать идею и что для этого сделать, мы считаем, это очень важным. Это формирует ответственность. приводит слова начальника отдела по обеспечению открытости бюджета комитета финансов Наталья Лукьянова телеканал "Санкт-Петербург".

Сначала школьники предлагают свои идеи по улучшению школы, затем посещают лекции по урбанистике, бюджетному процессу и дорабатывают свои инициативы.

Ранее Piter.tv сообщил о том, что комитет финансов хочет поделиться обязанностями с комблагом по реализации инициатив "Твоего бюджета".

Фото: Piter.tv