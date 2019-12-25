Комитет финансов хочет поделиться обязанностями с комблагом по реализации инициатив "Твоего бюджета"

В этом году старт приема заявок так и не был объявлен.

Комитет финансов Петербурга планирует изменить формат проекта "Твой бюджет". На данный момент рассматриваются варианты с развития проекта по тематическим направлениям. В частности, реализацию предложений по благоустройству хотят отдать профильному комитету Смольного. Об этом Piter.tv узнал в комитете финансов.

В этом году проект так и не был запущен. Это объясняли трансформацией формата для того, чтобы проект вышел на новый уровень. Формат собирались объявить в феврале, но этого не случилось. В Комитете не дали четкого ответа на вопрос о том, будут ли проводить "Твой бюджет - 2022", но сказали, что инициативы победителей прошлых лет будут реализованы. Большинство — в 2022 году, а 10 оставшихся — в 2023.

Распределение по направлениям планируют провести для того, чтобы проект "еще больше отвечал интересам петербуржцев". Отдать уже в этом году реализацию проектов по благоустройству комитету по благоустройству решили в связи с тем, что многие предложения горожан касались именно этого направления, и победителями становились тоже они.

Авторы предлагали идеи по обустройству скверов и набережных, созданию новых пешеходных зон и велодорожек, организации уличных общественных пространств и площадок для занятий спортом, выгула собак, созданию безбарьерной среды для маломобильных групп населения.

Piter.tv обратился с запросом в комитет по благоустройству, чтобы узнать подробности. На момент публикации ответа получить не удалось.

Отметим, что окончательное решение все же пока не принято.

В комитете финансов отметили, что проект "Твой бюджет в школах" все же проводится в 2022 году., причем во всех районах Петербурга. В ходе жеребьевки, которая состоялась в начале июне, для участия в проекте отобрали 90 школ. На инициативы старшеклассников готовы потратить 90 млн рублей.

Ранее стало известно о том, что часть команды конкурса "Твой бюджет" покинула проект.

Фото: ВКонтакте / Твой бюджет - Санкт-Петербург