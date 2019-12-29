Почти пять тысяч человек примет участие в Параде Победы на Дворцовой площади

Участники уже готовятся к мероприятию.

В параде на Дворцовой площади в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне примут участие более 4,8 тысяч человек. Это военные сотрудники силовых ведомств, а также кадеты и воспитанники военных учебных заведений.

Информацию сообщил командующий войсками Западного военного округа Александр Журавлев.

Все участники парада уже начали активную подготовку. Известно, что общие репетиции пройдут в апреле на аэродроме, а в начале мая уже на Дворцовой площади.

Ранее мы сообщили, что в честь 75-летия Победы в Петербурге пройдут бесплатные концерты.

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