В честь 75-летия Победы в Петербурге пройдут бесплатные концерты

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, военные оркестры организуют серию бесплатных концертов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
Концерты пройдут в клубе "Выборгская сторона".
Известно, что в первом ряду будут почётные гости— фронтовики и блокадники.
Оркестры исполнят песни военных лет. До 9-го Мая планируется провести более 10 выступлений.
Ранее мы сообщили, что в Петербурге обсудили, как должен развиваться музей обороны и блокады Ленинграда.
Фото: Pixabay
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