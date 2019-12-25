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В честь 75-летия Победы в Петербурге пройдут бесплатные концерты
Сегодня, 12:52
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arteliseev

В честь 75-летия Победы в Петербурге пройдут бесплатные концерты

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До 9-ого Мая пройдёт более десяти выступлений.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, военные оркестры организуют серию бесплатных концертов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. 

Концерты пройдут в клубе "Выборгская сторона".

Известно, что в первом ряду будут почётные гости— фронтовики и блокадники.

Оркестры исполнят песни военных лет. До 9-го Мая планируется провести более 10 выступлений.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге обсудили, как должен развиваться музей обороны и блокады Ленинграда.

Фото: Pixabay

Теги: 75летпобеде, концерт, спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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