В честь 75-летия Победы в Петербурге пройдут бесплатные концерты

До 9-ого Мая пройдёт более десяти выступлений.

Как сообщает пресс-служба Западного военного округа, военные оркестры организуют серию бесплатных концертов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Концерты пройдут в клубе "Выборгская сторона".

Известно, что в первом ряду будут почётные гости— фронтовики и блокадники.

Оркестры исполнят песни военных лет. До 9-го Мая планируется провести более 10 выступлений.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге обсудили, как должен развиваться музей обороны и блокады Ленинграда.

Фото: Pixabay