Почти полсотни школьников из Выборгского района стали призерами Всероссийской олимпиады

Заключительный этап преодолели шестеро учащихся

Председатель комитета образования администрации Выборгского района Ольга Карвелис рассказала о достижениях местных школьников во внеучебное время. Так, 46 учащихся из Выборга и граничащих с ним поселений стали победителями и призерами регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по нескольким предметам. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

Отметим, что команда, принимавшая участие в событии, оказалась второй по численности во всей Ленобласти в этом году: в заключительный этап удалось попасть шестерым.

Высокие результаты связывают и интеграцией общего и дополнительного образования, а также с воплощением проекта "Суббота выборгского школьника".

Ранее мы рассказали о том, что житель Выборга одержал победу в конкурсе "Моя страна – моя Россия".

Фото: Пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО