Опрос: почти половина россиян выступает за равные права для геев и лесбиянок

При этом 31 % опрошенных сразу же разорвали бы отношения со знакомым, узнав, что он из ЛГБТ-сообщества.

В России продолжает расти число толерантных к ЛГБТ-сообществу людей. Опрос "Левада-центра" показал, что почти половина россиян (47 %) выступает за равные права для геев и лесбиянок. Результаты исследования опубликовал "Интерфакс".

При этом 31 % опрошенных признались, что полностью разорвали бы все отношения со знакомым, узнав, что он из ЛГБТ-сообщества. 45 % россиян не видят ничего плохого в нетрадиционной сексуальной ориентации.

По данным "Левада-Центра", у большинства респондентов (89 %) нет среди знакомых геев или лесбиянок. 8 % признались, что такие знакомые у них есть.

Опрос был проведен 18-23 апреля 2019 года. Участие в нем приняли 1625 человек в возрасте от 18 лет из 137 населенных пунктах 50 субъектов РФ.

Ранее мы писали, что в Петербурге появилась первая ЛГБТ-френдли кофейня "Rainbow".

Фото: pixabay.com