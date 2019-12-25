Две трети респондентов бояться того, что из-за кризиса им перестанет хватать денег на привычный для них образ жизни.

Почти половина россиян считают допустимым уход от налогов в кризис. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование, которое проводил Центр стратегических разработок.

В опросе участвовало 1600 граждан со всей территории страны. Респондентам звонили в декабре 2019 года и в мае 2020 — это позволило сравнить настроения граждан в докризисные и нынешние времена.

В мае 45% респондентов допустили неуплату гражданином налогов, тогда как в марте такой ответ давали лишь 35%.

Эксперты связывают это с тем, что в кризис, вызванный пандемией, у населения резко стали сокращаться доходы, а также возрос уровень тревоги за будущее. Например, 60% опрошенных отметили, что у них частично сократились доходы по сравнению с февралём — 43% из них рассказали, что потеряли в деньгах примерно более чем на 15%.

Отметим, что 53% опрошенных указывают на то, что они рискуют серьёзно сократить доходы в будущем. Две трети респондентов бояться того, что из-за кризиса им перестанет хватать денег на привычный для них образ жизни.

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