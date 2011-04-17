Почти половина петербуржцев защитились от гриппа с помощью прививки

Жители Петербурга активно делают прививки от гриппа и ОРВИ этой осенью.

Этой осенью почти половина жителей Санкт-Петербурга прошли вакцинацию от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций. По данным пресс-службы Роспотребнадзора, прививки получили 2 771 388 человек, в том числе 544 824 ребёнка. Среди районов города лидером по охвату стал Красносельский, где уровень вакцинации достиг 54,4%.

В Ленинградской области привились 725 680 человек, включая 188 637 детей. Это составляет 36,8% от общего числа жителей региона. Наибольший процент вакцинированных зафиксирован в Ломоносовском районе — 46,9%.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, эпидемиологическая обстановка в Петербурге и области остаётся стабильной. Специалисты напоминают, что "вакцинация остаётся наиболее эффективным способом профилактики гриппа и снижения риска осложнений", особенно в сезон простудных заболеваний.

Фото: unsplash (Mathurin NAPOLY / matnapo)