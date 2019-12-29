Количество приговоров по ним уменьшилось на 22%

Почти половина дел по наркотическим статьям не дошла до суда. Об этом рассказал председатель Верховного суда Вячеслав Лебедев 11 февраля.

По его данным, в стране идёт резкое сокращение числа приговоров за преступления, которые связаны с незаконным оборотом наркотиков. Лебедев заявил, что их количество снизилось в 2019 году на 22% относительно предыдущего года.

Однако Генпрокуратура приводит другую статистику. По их данным количество приговоров по наркотическим статьям сократилось всего на 5%.

Наркотические дела — одни из самых массовых в России, по ним проходит около 14% всех осуждённых.

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