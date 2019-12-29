Суд отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова

Денис Коновалов будет под домашним арестом до 29 марта.

Басманный суд Москвы отпустил под домашний арест фигуранта дела Голунова. Таким образом инстанция удовлетворила ходатайство следствия о мере пресечения.

Подозреваемый является полицейским, который по указанию начальника подбросил журналисту наркотики. Денис Коновалов пробудет под домашним арестом до 29 марта. На него наденут электронный браслет, чтобы мужчина не сбежал из-под присмотра. Его также освободили из-под стражи прямо в зале суда. В квартире Коновалову запретили пользоваться телефоном за исключением вызова экстренных служб. Контакты с родственниками и друзьями ему будут недоступны.

Ранее экс-полицейский признался, что подбросил Голунову наркотики.

