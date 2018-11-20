Почти две тысячи петербуржцев подписали петицию против аниматоров-вымогателей

Люди просят, чтобы кукольная мафия исчезла из города.

Жители Петербурга просят убрать с улиц города кукольную мафию. Речь идет об аниматорах-вымогателях, которые разгуливают в костюмах героев мультфильмов и просят деньги за фото. Петицию на сайте change.org подписали уже 1881 человек.

Горожане утверждают, что незнакомые личности, переодетые в животных, буквально преследуют их и гостей города. Мошенники хотят, чтобы с ними сфотографировались, а за снимок просят баснословные деньги. Цены порой доходят до нескольких тысяч рублей за фото.

Жители Петербурга надеются, что полиция, следственный комитет и власти города, в том числе врио губернатора Александр Беглов, обратят внимание на проблему и решат этот вопрос.

Ранее мы писали, что петербуржцы предлагают навсегда переименовать стадион на Крестовском острове.

Фото: change.org