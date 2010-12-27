В интернете уже появилась соответствующая онлайн-петиция.

Петербуржцы предлагают навсегда переименовать стадион на Крестовском острове. С такой инициативой выступил парламентарий Законодательного Собрания Олег Капитонов.

Требую учесть мнение жителей Санкт-Петербурга и назвать стадион на Крестовском острове так, как решат горожане отметил он

Так, в качестве постоянного названия предлагаются два варианта: "Санкт-Петербург Арена" или "Зенит-Арена". Ранее Капитонов провел соответствующее голосование на своей странице "ВКонтакте". По результатам голосования первое место досталось названию "Санкт-Петербург Арена", а "Зенит-Арена" заняло второе место. Меньше всего горожан проголосовало за "Газпром-Арену".

В интернете уже появилась онлайн-петиция по этому вопросу.

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Фото:википедия