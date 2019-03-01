Городские открытия: клуб "Аквамарин"

В 2013 году в Петербурге открылся подростково-молодежный клуб "Аквамарин", здесь ведется образование по двум основным направлениям - военно-историческое и поисковое. В основную задачу клуба входит увековечивание памяти погибших во время защиты отечества. Клуб проводит интерактивные фестивали, выставки и лекции.

Аудитория наша - это подростки и молодежь, при том, что ребята разных возрастов. У нас проводятся всевозможные занятия, которые имеют отношение к нашему виду деятельности, начиная с туристической подготовки и оказания первой помощи работы с веревкой, строевой подготовки до занятий по военной истории и по военной археологии.

Наш клуб - это не просто место свободного общения, это место, где проводятся занятия по военной истории, по подготовке к поисковому сезону, к полевым выходам. Но это и своеобразный военно-исторический музей, где собрана коллекция городского уровня, и любой пришедший сюда к нам может ощутить историю своими руками, увидеть ее своими глазами, примерить, узнать что-то новое для себя.

Евгений Петерс, заведующий ПМК Аквамарин