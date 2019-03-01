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Городские открытия: клуб "Аквамарин"

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В "Городских открытиях" мы продолжаем рассказывать об интересных местах в городе.

В 2013 году в Петербурге  открылся подростково-молодежный клуб "Аквамарин", здесь ведется образование по двум основным направлениям - военно-историческое и поисковое. В основную задачу клуба входит увековечивание памяти погибших во время защиты отечества. Клуб проводит интерактивные фестивали, выставки и лекции.

Аудитория наша - это подростки и молодежь, при том, что ребята разных возрастов. У нас проводятся всевозможные занятия, которые имеют отношение к нашему виду деятельности, начиная с туристической подготовки и оказания первой помощи  работы с веревкой, строевой подготовки до занятий по военной истории и по военной археологии. 

Наш клуб - это не просто место свободного общения, это место, где проводятся занятия по военной истории, по подготовке к поисковому сезону, к полевым выходам. Но это и своеобразный военно-исторический музей, где собрана коллекция городского уровня, и любой пришедший сюда к нам может ощутить историю своими руками, увидеть ее своими глазами, примерить, узнать что-то новое для себя.

Евгений Петерс, заведующий ПМК Аквамарин

В помещении клуба организован музей, где представлена различная военная техника. "Аквамарин" работает 6 дней в неделю. Записаться в него может любой желающий.

Видео и фото: Piter.TV

Теги: аквамарин, молодеж, музей военной техники, подростково молодежный клуб
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России, Городские открытия,

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