В Минпросвещения рассказали о ситуации с профессиональными кадрами в школах страны.

В Министерстве просвещения заявили, что почти четверть учителей в России - пенсионного возраста. Ежегодно в педагогические вузы поступают по 73,6 тыс. россиян. Об этом сообщили "РИА Новости" со ссылкой на главу ведомства Ольгу Васильеву.

Однако только 60% полностью завершают образование, до работы же по профессии доходят только 30%. Чиновница добавила, что в средних учебных заведениях остро не хватает педагогов по математике, физике, информатике, английскому языку. Чтобы избавиться от дефицита кадров, в 2019 году был увеличен прием на бюджетные места. Больше всего специалистов в школах по русскому языку и литературе.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Выборге появится музыкальная школа на 600 мест.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Pechory Linguistic Gymnasium