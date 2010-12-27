В Выборге появится музыкальная школа на 600 мест

Основной целью проекта является определение лучшей концепции здания и благоустройство прилегающей территории, которая ограничена проспектами Ленина, Суворова и Московским, а также улицей Кеппа.

В Выборге ищут архитектора для создания эскизного проекта новой музыкальной школы на 600 мест. Об этом сообщил заместитель главы администрации МО "Выборгский район" Николай Шишкин.

Заявки на участие в конкурсе могут отправлять как физические, так и юридические лица. Документы нужно отправлять по адресу улица Димитрова, 5, в отдел культуры комитета спорта, культуры и молодежной политики или на электронную почту. Концепцию здания необходимо представить с 10 января по 24 января 2020 года. Предполагается, что конкурс пройдет в два этапа. Сначала специальная комиссия рассмотрит заявки и отберет трех финалистов, а затем лучшие авторы проектов представят свои работы в закрытом режиме и журю озвучит победителя.

Архитектурный конкурс организован в рамках подпрограммы "Развитие дополнительного образования в области искусств" и муниципальной программой "Современное образование в Выборгском районе Ленобласти".

Ранее Piter.TV сообщил, что в Выборге предприниматели помогают приюту кошек в проведении благотворительных лотерей.

Фото: pixabay.com