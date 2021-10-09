Почти 7 млрд выделили из федерального бюджета на строительство корпуса ИТМО

Также выделят бюджетные средства на строительство главного учебного корпуса на 1600 мест, студенческого клуба и двух корпусов общежития, где смогут разместиться более 1000 учащихся в 2022-2025 годы.

В пятницу, 21 октября, стало известно, что на строительство первой очереди нового корпуса университета ИТМО направят 6,8 млрд рублей из федерального бюджета. Председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал соответствующее распоряжение.

Также выделят бюджетные средства на строительство главного учебного корпуса на 1600 мест, студенческого клуба и двух корпусов общежития, где смогут разместиться более 1000 учащихся в 2022-2025 годы.

Напомним, что в Петербурге начало строительства двух корпусов общежития "ИТМО Хайпарк" оценили в 13 млрд рублей. Исполнителю контракта предстоит возвести внутриплощадочные сети водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, теплоснабжения, а также сети связи на объектах Напомним, что речь идёт о главном корпусе из девяти зданий площадью 32,7 тыс. кв. м. и втором корпусе на 18,8 тыс. кв. м. Объекты главного корпуса будут объединены под одной крышей, на которой расположат зоны для занятий спортом и, в частности, круговую беговую дорожку. В самих зданиях появятся аудитории, коворкинги, а также фабрика-лаборатория для создания научных разработок. Кроме того, в состав объекта войдут цифровая библиотека, фуд-корт, магазины с сувенирной продукцией, парковки с зонами для каршеринга и атриум с возможностью трансформации в конгресс-зал на 2 тыс. человек.

Фото: Piter.tv

