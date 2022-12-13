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Почти 70 тыс. кубометров снега вывезли из Петербурга за неделю
Сегодня, 22:25
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Почти 70 тыс. кубометров снега вывезли из Петербурга за неделю

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Сегодня улицы и проспекты города чистят 765 машин, тротуары приводят в порядок 967 дворников.

За прошедшую неделю из Петербурга вывезли 68 тыс. кубометров снега. Об этом 23 января рассказали в пресс-службе комблага.

Сегодня улицы и проспекты города чистят 765 машин, тротуары приводят в порядок 967 дворников. Парки, сады и скверы приводят в порядок ещё 911 специалистов и 250 тракторов. По вопросам уборки работает круглосуточная горячая линия комитета: 314-60-13.

Ранее в Петербурге более сотни тысяч кубометров снега отправлено на утилизацию с начала зимы. Утром 12 декабря на улицах работают 1007 дворников, которые чистят тротуары, проходы к остановкам общественного транспорта, социальным и образовательным учреждениям.

Фото: Piter.tv 
 

Теги: снег, улицы
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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