В Петербурге более сотни тысяч кубометров снега отправлено на утилизацию с начала зимы

Утром 12 декабря на улицах работают 1007 дворников, которые чистят тротуары, проходы к остановкам общественного транспорта, социальным и образовательным учреждениям.

Не успели дорожники вывезти снег с предыдущей недели, как новый циклон обрушился на город, и на этот раз принёс настоящую русскую метель. Уже к утру в Петербурге насыпало 3 см снега. Об этом сообщила пресс-служба Комитета по благоустройству.

Утром 12 декабря на улицах работают 1007 дворников, которые чистят тротуары, проходы к остановкам общественного транспорта, социальным и образовательным учреждениям. Улицы и проспекты приводят в порядок 964 единицы техники.

С начала зимы предприятия Комитета по благоустройству отправили на утилизацию 105 тысяч кубометров снега. Основная часть из них пришлась на прошедшие 7 дней. Только за последние сутки вывезено 20% от этого объема.

Комитет по благоустройству просит быть внимательнее на дорогах, обращать внимание на дистанцию. Все вопросы и предложения, связанные с уборкой, можно сообщить по телефону дежурной службы Комитета 314-60-13.

Фото: пресс-служба Комитета по благоустройству