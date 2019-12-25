Ракова рассказала о статистике по вакцинированным среди медицинского персонала в столице.

Почти 70% московских врачей сделали прививку от COVID-19. Об этом журналистам сообщила заместитель мэра города по вопросам социального развития, а также глава оперативного штаба по контролю за эпидемиологической ситуацией в регионе Анастасия Ракова.

По состоянию на 14 июля привиты ... почти 70% работников московских медицинских организаций - больниц, поликлиник, скорой помощи и других организаций здравоохранения. Анастасия Ракова, заммэра столицы

Чиновница объяснила прессе, что с самого начала пандемии социальный комплекс в Москве ориентирован на борьбу с распространением коронавируса. Ракова заметила, что сотрудники не понаслышке знают о том, какую угрозу несет в себе инфицирование населения. Поэтому для города было важно обезопасить работников социальных учреждений, педагогов и медиков вакциной, так как эти категории граждан регулярно взаимодействуют с населением.

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Фото: YouTube / Moscow Urban Forum