В Петербурге под медицинским наблюдением находятся почти 700 китайцев

С 24 января в больницу имени Боткина госпитализировали 154 человека с признаками ОРВИ.

По данным на 2 марта в Петербурге на фоне угрозы распространения коронавируса под медицинским наблюдением находятся 811 человек, в том числе 696 граждан Китая. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

С 24 января в больницу имени Боткина госпитализировали 154 человека, все они имели признаки ОРВИ. Через 14 дней (инкубационный период) их отпустили домой, сейчас на лечении находятся 26 пациентов. Подтверждённых случаев коронавируса в Петербурге не обнаружено.

Роспотребнадзор посоветовал петербуржцам воздержаться от поездок в Китай, Италию, Южную Корею и Иран.

В Москве из-за коронавируса госпитализировали 24 человека.

Фото: Piter.TV