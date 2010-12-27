В 2018 году в Петербурге чипировали почти 700 бездомных собак

С начала 2018 года специалисты выезжали на отлов бродячих животных 699 раз. Об этом сообщает Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.
За весь 2017 год в Петербурге чипировали и стерилизовали 1275 бездомных животных.
Собак отлавливают без причинения физических страданий – специалисты не используют для обездвиживания животных средства, способные привести к остановке сердца и дыхания. Операции проводятся с использованием современных щадящих технологий и всей необходимой аппаратуры.
Комитет по благоустройству
После отлова собак отвозили в ветеринарный госпиталь, где их обследовали, прививали от бешенства и стерилизовали. На все операции уходит не больше трех дней. Но если у животных есть какие-то повреждения, то их лечат еще дополнительно. После всех мероприятий их отпускают в привычную среду обитания.
Если вдруг к специалистам попадает домашняя собака, то ее идентифицируют по чипу или жетону на ошейнике и ищут владельцев.
Ранее результаты экспертизы подтвердили: собака Лиза из парка Монрепо умерла своей смертью.
Фото: pixabay.com