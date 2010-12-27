В 2018 году в Петербурге чипировали почти 700 бездомных собак

За весь 2017 год в Петербурге чипировали и стерилизовали 1275 бездомных животных.

С начала 2018 года специалисты выезжали на отлов бродячих животных 699 раз. Об этом сообщает Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга.

За весь 2017 год в Петербурге чипировали и стерилизовали 1275 бездомных животных.

Собак отлавливают без причинения физических страданий – специалисты не используют для обездвиживания животных средства, способные привести к остановке сердца и дыхания. Операции проводятся с использованием современных щадящих технологий и всей необходимой аппаратуры. Комитет по благоустройству

После отлова собак отвозили в ветеринарный госпиталь, где их обследовали, прививали от бешенства и стерилизовали. На все операции уходит не больше трех дней. Но если у животных есть какие-то повреждения, то их лечат еще дополнительно. После всех мероприятий их отпускают в привычную среду обитания.

Если вдруг к специалистам попадает домашняя собака, то ее идентифицируют по чипу или жетону на ошейнике и ищут владельцев.

Ранее результаты экспертизы подтвердили: собака Лиза из парка Монрепо умерла своей смертью.

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