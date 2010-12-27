Результаты экспертизы подтвердили: собака Лиза из парка Монрепо умерла своей смертью

На днях были получены результаты экспертизы по собаке Лизе, обитавшей в парке Монрепо. Несмотря на множество конспирологических теорий о том, что пёс был отравлен, экспертиза подтвердила обратное: отравляющие вещества в крови и тканях собаки не обнаружены, а смерть наступила в результате остановки сердца.

Информацию, которую с самого начала давала пресс-служба парка "Монрепо" подтвердила независимая медицинская экспертиза. Смерть парковой собаки Лизы действительно наступила в результате остановки сердца. Как говорится в экспертом заключении, причиной кончины собаки стало "нарушение проводимости сердца без макроскопических изменений".

Также была проведена химическая экспертиза на наличие отравляющих веществ в крови и тканях животного, которая обнаружила никотиномид, но по утверждению экспертов он не мог привести собаку к смерти. Какие-либо отравляющие вещества в животном не обнаружены.

На момент смерти собаке было не менее 12-14 лет, что является значительным возрастом для животного, особенно учитывая то, что жил пёс на улице и питался не соблюдая никаких специальных диет. Впрочем, даже имея на руках все бумаги, люди в комментариях в интернете продолжают сомневаться в том, что экспертиза была честной, а животное действительно могло умереть само.

Напомним, что после всех многочисленных вбросов и скандалов, разгоревшихся вокруг собак, обитавших в парке Монрепо, руководство парка приняло решение отдать животных в руки волонтеров.

Фото: Андрей Рассадовский, ВКонтакте