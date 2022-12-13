Садоводства в 57 муниципальных образованиях Ленобласти могут стать населенными пунктами

Для этого должны быть выполнены 15 требований.

Администрация Ленинградской области утвердила 15 требований для садоводств, которые хотят стать самостоятельными населенными пунктами или войти в границы существующих.

По решению местных администраций садоводства в 57 муниципальных образованиях смогут стать самостоятельными населенными пунктами. При этом, необходимо будет скорректировать генплан и утвердить название в Правительстве Российской Федерации.

Суть требований заключается в том, чтобы доказать: на садовых территориях действительно проживают люди, там проведена инженерная и дорожная подготовка, утверждена вся необходимая градостроительная документация. Такой подход позволит предупредить появление проектов несбалансированной жилой застройки на карте 47 региона.

Ранее стало известно, что более 2,5 миллиона жителей Петербурга являются дачниками. Под Петербургом насчитывается около 700 тыс. дачных участков. Летом горожане отдыхают там целыми семьями, часто приглашают друзей.

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