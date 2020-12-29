Количество сомневающихся увеличивается по мере роста размера их дохода.

Почти 60% россиян выступили против введения "ковид-паспортов" для граждан, которые переболели коронавирусом или сделали от него прививку. Об этом говорят результаты опроса портала SuperJob, о которых пишет РБК.

Так, инициативу о введении данного документа поддержали только 12% опрошенных. Против высказались 59%, а 29% респондентов заявили, что затрудняются ответить.

Отмечается, что количество сомневающихся увеличивается по мере роста размера их дохода.

Ранее эксперт прокомментировал внедрение в Башкирии "антиковидных" паспортов.

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