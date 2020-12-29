Эксперт прокомментировал внедрение в Башкирии "антиковидных" паспортов

Масочный режим останется обязательным для всех.

С 5 февраля в Башкирии начнут внедрять "антиковидные паспорта". Получить их смогут граждане, которые прошли вакцинацию или имеют антитела к COVID-19. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" прокомментировали нововведение.

"Паспорт" освободит его обладателя от некоторых ограничений: людям старше 65 лет можно будет не соблюдать домашнюю изоляцию, граждане смогут сидеть не через кресло в кино, но масочный режим останется обязательным для всех.

Эксперты отметили, что пока прояснены не все детали. Так, например, не известно, какой должен быть уровень антител и этап вакцинации, так как для выработки иммунитета нужно сделать две инъекции. По их мнению, граждане получат стимул для вакцинации, которая позволит им избавиться от некоторых неприятных психологически ограничений. Положительный эффект будет и для экономики, так как скидки, которые можно будет получить при наличии паспорта, будут стимулировать рост потребления и дальнейшее увеличение наполняемости залов театров и кинотеатров.

В Петербурге не собираются вводить "ковид-паспорта".

Фото: Piter.TV