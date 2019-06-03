Почти 60% регионов не выполнили указ Путина по зарплатам медперсонала

Майские указы президента 2012 года в медицинской сфере не выполнили 50 из 85 регионов.

Майские указы президента 2012 года по повышению зарплат среднему и младшему медицинскому персоналу не выполнены в 50 из 85 регионов России. Об этом стало известно из доклада Счетной палаты по итогам проверки исполнения бюджета в 2018 году.

Помимо этого, Минздрав не достиг ожидаемых показателей продолжительности жизни, не обеспечил снижение смертности от новообразований и не достиг определенного уровня удовлетворённости населения качество помощи медиков. Отдельные регионы не проверили большую часть населения на туберкулез и ВИЧ.

Ранее мы писали, что "майские указы" по зарплате выполнили Ленинградская и еще три области.

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