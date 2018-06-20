Ленинградская и еще три области выполнили "майские указы" по зарплате

Еще 81 регион не справился с этой задачей.

"Майские указы" президента Владимира Путина по повышению зарплат бюджетников формально выполнили только четыре российских региона из 85. Об этом следует из данных Росстата. В это же время, в Минтруда говорят, что цели достигнуты по 99% показателей.

Как утверждают специалисты, в конце 2018 года заработные платы бюджетников по всем показателям достигли целевых значений в следующих регионах – Ленинградской, Владимирской, Пензенской областях и республике Бурятия. В 81 регионе указы не выполнены хотя бы по одной категории.

Согласно "майским указам" зарплаты бюджетников должны составлять 100 или 200% от средней зарплаты по региону.

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Видео: Piter.TV; YouTube