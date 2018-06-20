В Выборге реализуется крупнейший в Ленобласти энергосервисный проект

Первая партия светильников (148 штук) установлена в Петровском микрорайоне, на территории бывших поселков Гвардейский, Выборгский, а также в центральной части Выборга.

В Выборге стартовала реализация крупнейшего в Ленинградской области энергосервисного проекта. Предстоит заменить систему управления, сделав ее автоматической, и установить 3007 новых светильников.

Работы уже начались.

Первая партия светильников (148 штук) установлена в Петровском микрорайоне, на территории бывших поселков Гвардейский, Выборгский, а также в центральной части Выборга.

Монтаж произведен на ул. 1-я Бригадная (10 шт.), ул. 2-я Бригадная (12 шт) , ул. 3-я Бригадная (16 шт.), ул. 4-я Бригадная (14 шт.), ул. Центральная (9 шт.), ул. Крутая (4 шт.), ул. Судостроительная (8 шт.), ул. Новокарьерная (10 шт.), ул. Весенная Тропа (4 шт.), Больничный переулок ( 4 шт.), ул. Акулова (16 шт.), ул. Ардышева (11 шт.), ул. Пограничная (6 шт.), ул. Вокзальная (15 шт.), ул. Димитрова ( 11 шт.), ул. Володарского (3 шт.).

В марте прошел замер уровня освещенности по участкам, которые модернизируются в рамках энергосервисного контракта, проведены технические мероприятия по выравниванию угла наклона осветительных приборов. После экспертной оценки и согласования с заказчиком работы продолжатся в более интенсивном режиме: по 600 светильников еженедельно. Темп работ будет зависеть от погодной обстановки.

Заказчиком выступает администрация Выборгского района. Контракт был заключен в декабре 2018 года. Исполнителем является московское предприятие ООО "ЮНИСТАР".

Компании поручено разработать и реализовать мероприятия для рационального использования электроэнергии уличной сети в Выборге до июля 2019 года. На первом этапе было проведено 100% обследование всех электросетей Выборга, и в первую очередь — в отдаленных микрорайонах. После установки первых светильников и замера уровня освещенности фирма-подрядчик взяла на себя обязательства по разработке и установке специальных кронштейнов, которые позволяют регулировать угол наклона светильников", - отмечает председатель комитета городского хозяйства Алексей Туркин.

Энергосервисный контракт подразумевает не только замену лампочек, но и переоснащение системы управления наружными освещением. Именно оно позволяет удаленно и в реальном времени контролировать работу электролинии, определять моментальное потребление электроэнергии и, в случае его изменения, устранять проблемы с перегоревшими светильниками и незаконными подключениями.

Используемое в настоящее время оборудование морально устарело, существуют сложности в переводе часов и неравномерность подключения. Новое оборудование позволит уйти от ручного управления при переводе времени и осуществлять контроль в режиме реального времени.

Будет установлено 84 современных щита автоматической системы управления. Пуско-наладочные работы по переподключению системы планируется провести в период белых ночей.

Отметим, правительство региона стимулирует модернизацию объектов муниципальной собственности через энергосервисные контракты. Благодаря контракту муниципальные образования реализуют указы президента и губернатора в части энергосбережения. Несомненным преимуществом энергосервисного договора является то, что в модернизации систем освещения не задействованы средства жителей и бюджетные средства. Возмещение возмещение расходов инвестора осуществляется за счет полученной экономии.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО