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Почти 600 современных трамваев выйдут на линии Петербурга до 2028 года
Сегодня, 9:07
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Почти 600 современных трамваев выйдут на линии Петербурга до 2028 года

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В "Горэлектротрансе" рассказали о том, как стать водителем трамвая.

До конца 2028 года парк "Горэлектротранса" пополнится 600 современными трамваями. Об этом сообщили в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Накануне предприятие отпраздновало свое 115-летие. Первые электрические вагоны вышли на улицы 29 сентября 1907 года. Единственная тогда линия шла от Василеостровского парка до Главного штаба. 

По информации учебно-курсового комбината "Горэлектротранса", стать водителем трамвая может каждый. Нужно, чтобы было соблюдено несколько важных условий: водитель должен быть старше 21 года, а также не иметь медотвода. Если условия соблюдены, то отправиться в своей первый рейс граждане могут через полгода с начала обучения. Помимо вождения водители постигают основы оказания первой помощи и изучают технические моменты замысловатых агрегатов. 

Ранее Piter.tv писал о том, что в Петербург до конца года поступит еще 207 современных автобусов. 

Фото: Piter.tv

Теги: горэлектротранс, общественный транспорт, трамвай
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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