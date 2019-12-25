Почти 600 современных трамваев выйдут на линии Петербурга до 2028 года

В "Горэлектротрансе" рассказали о том, как стать водителем трамвая.

До конца 2028 года парк "Горэлектротранса" пополнится 600 современными трамваями. Об этом сообщили в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Накануне предприятие отпраздновало свое 115-летие. Первые электрические вагоны вышли на улицы 29 сентября 1907 года. Единственная тогда линия шла от Василеостровского парка до Главного штаба.

По информации учебно-курсового комбината "Горэлектротранса", стать водителем трамвая может каждый. Нужно, чтобы было соблюдено несколько важных условий: водитель должен быть старше 21 года, а также не иметь медотвода. Если условия соблюдены, то отправиться в своей первый рейс граждане могут через полгода с начала обучения. Помимо вождения водители постигают основы оказания первой помощи и изучают технические моменты замысловатых агрегатов.

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Фото: Piter.tv