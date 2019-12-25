Почти 570 кубометров мусора вывезли за праздничные выходные с улиц Петербурга

Для дорог также проводят влажную уборку.

В минувшие выходные с улиц Петербурга вывезли почти 570 кубометров мусора и 800 тонн смета. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Для влажной уборки с 12 по 14 июня использовали около 18,5 кубометров воды. Во вторник улицы убирают 511 машин и 930 работников ручного труда. Еще более 900 специалистов работают на зеленых территориях.

За уборкой можно следить в режиме онлайн на сайте Комитета.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Васильевского острова раскритиковали идею благоустроить сад "Василеостровец".

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга