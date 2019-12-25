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Почти 570 кубометров мусора вывезли за праздничные выходные с улиц Петербурга
Сегодня, 12:28
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

Почти 570 кубометров мусора вывезли за праздничные выходные с улиц Петербурга

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Для дорог также проводят влажную уборку.

В минувшие выходные с улиц Петербурга вывезли почти 570 кубометров мусора и 800 тонн смета. Об этом сообщила пресс-служба комитета по благоустройству.

Для влажной уборки с 12 по 14 июня использовали около 18,5 кубометров воды. Во вторник улицы убирают 511 машин и 930 работников ручного труда. Еще более 900 специалистов работают на зеленых территориях. 

За уборкой можно следить в режиме онлайн на сайте Комитета. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жители Васильевского острова раскритиковали идею благоустроить сад "Василеостровец".

Фото: ВКонтакте / Комитет по благоустройству Санкт-Петербурга

Теги: благоустройство, мусор
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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