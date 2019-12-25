Жители Васильевского острова раскритиковали идею благоустроить сад "Василеостровец"

Пользователи не хотят, чтобы место стало привлекательным для туристов.

Жители Васильевского острова не поддержали идею создания туристического кластера около "Эрарты". Десяток подобных комментариев пользователи оставили в группе "Живем на Васильевском | Васильевский остров" в ВКонтакте.

На прошлой неделе стало известно о том, что ООО "ДК Кирова" может благоустроить территорию у музея современного искусства "Эрарта", а также сад "Василеостровец". Собственник ДК направил предложения комитету по благоустройству.

Не все восприняли новость с радостью.

Еще ДК не реанимировали,а уже потянули свои лапы на все прилегающие объекты. Сад Василеостровец - место отдыха жителей,не надо его "улучшать"для "туристов".

От меня сад Василеостровец далековато находится, но с определённой периодичностью туда заглядываю. Прекрасное место для тихих прогулок, отдыха и занятий спортом. Мне интересно, каким образом автор идеи планирует "развивать" сад. По мне так он уже вполне развит. написали пользователи.

Горожане не хотят, чтобы из "Василеостровца" делали туристическое место.

Фото: ВКонтакте / Василеостровец парк ВО СПб