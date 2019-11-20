Почти 56% взрослого населения Петербурга привились от коронавируса

Запас вакцины в городе - 759 121 комплект доз.

Стало известно в пятницу, 3 декабря, что в Северной столице сохраняются высокие темпы вакцинации населения. Так, на сегодняшний день от ковида 19 привились 55,89 процента взрослых. Петербург находится на 30-м месте в России по этому показателю.

Как сообщили в комздраве Петербурга, первым компонентом в среду, 1 декабря, вакцинировались 18 395 петербуржцев. Всего за этот день было выполнено 34 576 инъекций.

За минувшие сутки дозу первого компонента получили 18 362 человека, за весь день 34 576 жителей Северной столицы привились от короанвирусной инфекции.

Добавим, что в Северной столице работает 185 пунктов вакцинации, запас вакцины в городе - 759 121 комплект доз.

Ранее в Петербурге за сутки с COVID-19 госпитализировали более 400 человек. В настоящее время в больницах находятся 5 876 человек.

Фото: Piter.tv

