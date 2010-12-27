Около 52 тысяч россиян останутся без работы к концу сентября

Люди потеряют рабочие места из-за сокращений или ликвидации фирм.

К концу сентября 51,6 тысяч россиян может попасть под сокращение. Об этом сообщили "Известия". О таких планах рассказали работодатели представителям Росстата. Сведения находятся под контролем Министерства труда.

В сфере перерабатывающих производств к началу октября уволят 12,6 тысяч человек. В отраслях государственного управления, обеспечения военной безопасности и социального обеспечивая рабочие места покинут 7, 7 тысяч россиян. В сфере образования запланирован уход с должностей 5,2 тысяч человек.

Чаще всего работодатели увольняют сотрудников из-за сокращения штата. Второй по популярности причиной становится полная ликвидация фирмы. "Известия" отмечают, что нынешние показатели являются минимальными с 2016 года, если брать данные за аналогичные периоды.

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Фото: Piter.tv

