Почти 50 тонн мандаринов с личинками привезли в Петербург

Эксперты ФГБУ "Ленинградская МВЛ" подтвердили, что опасные насекомые расплодились во фруктах.

В четверг, 30 декабря, в Морском порту Петербурга нашли 48 тонн заражённых цитрусовых. об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Выяснилось, что в мандаринах из Марокко специалисты обнаружили личинки средиземноморской плодовой мухи. Эксперты ФГБУ "Ленинградская МВЛ" подтвердили, что опасные насекомые расплодились во фруктах.

Подобный груз запрещено выпускать на территорию России. Сообщается, что мандарины обеззаразят методом фумигации.

Ранее балтийские таможенники нашли 312 тысяч пачек белорусских сигарет в зеркальных коробах. Партия товара, зарегистрированная в Петербурге, отправлялась в Польшу.

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