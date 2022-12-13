Почти 500 человек эвакуировались из школы в Приморье

Пострадавших и погибших нет.

Из школы в Приморье из-за пожара эвакуировались 488 человек. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Инцидент произошел утром 6 апреля. В управление поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в здании школы в поселке Заводской. Среди тех, кто эвакуировался, были 444 ребенка.

К моменту прибытия пожарных первый и второй этажи школы были задымлены. Они быстро потушили огонь. Пострадавших и погибших нет.

Ранее мы сообщали, что в Мексике в результате возгорания воздушного шара погибли два человека.

Видео: Telegram / МЧС ПРИМОРЬЕ