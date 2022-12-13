Предварительной причиной возгорания называют утечку топлива.

В Мексике в результате возгорания воздушного шара погибли два человека. Об этом сообщает издание Universal.

Инцидент произошел над археологической зоной Теотиуакан в штате Мехико. Жертвами ЧП стала супружеская пара. Они пытались спастись от огня и выпрыгнули из корзины с большой высоты. Вместе с ними была 13-летняя девочка, которая получила травмы. Предварительной причиной возгорания называют утечку топлива.

Ранее мы сообщали, что в Мексике не менее 35 человек погибли при пожаре в миграционном центре.

Видео: Telegram / РИА Новости