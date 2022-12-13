Почти 43 тыс. петербургских школьников ушли на больничный из-за ковида и гриппа

65 классов в городе обучаются дистанционно.

В Северной столице выросло число школьников, которые вынуждены пропускать уроки из-за заболевания COVID-19 и ОРВИ. На данный момент учебные заведения временно не посещают 42,2 тыс. детей. Об этом сообщила пресс-служба комитета по образованию Северной столицы.

Также в ведомстве рассказали, что 65 классов на данный момент обучаются дистанционно, тогда как на прошлой неделе их количество было равно 56-ти. В период с 30 января по 4 февраля на больничном из-за ковида или гриппа находились 38 085 ребят.

Также возросло число заболевших среди воспитанников детских садов. За неделю их число увеличилось с 18 565 до 19 374 человек. Также 11 групп закрыты на карантин. Этот показатель наоборот сократился по сравнению с показателями прошлой недели.

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Фото: Piter.TV