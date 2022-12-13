Врачи рассказал, возможно ли заражение корью после вакцинации

Прививка обеспечивает более лёгкое протекание болезни.

Единственным способом борьбы с корью на данный момент является вакцинация населения. Об этом заявил врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением №6 клинической инфекционной больницы имени Боткина Владимир Капацына в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Врач подчеркнул, что корь является острым инфекционным вирусным заболеванием с высоким уровнем заразности. Во время болезни температура тела человека может достигать более 40 градусов, также появляются высыпания по всему телу. Осложнениями после кори, которым подвержены взрослые граждане, могут быть менингит и пневмония.

Чаще всего инкубационный период у кори от восьми до 14 дней. Но также наблюдается и до 17 дней. Корь протекает остро – начинается с лихорадки, потом следуют высыпания не слизистой оболочке рта, потом появляется сыпь. Владимир Капацына, врач-инфекционист, заведующий инфекционным отделением №6 клинической инфекционной больницы имени Боткина

Также Капацына уточнил, что высыпания длятся около 5-ти дней, полностью они исчезают за 14 дней. После того, как человек переболел, он заразен последние 2 дня инкубационного периода и до 5-ого дня окончания заболевания. По словам инфекциониста, корью могут заразиться и вакцинированные: в этом случае болезнь приято называть "корь привитых". Она характеризуется легким течением и более длительным инкубационным периодом, который продолжается до 21 дня.

Ранее инфекционист разъяснила, кому обязательно вакцинироваться от кори.

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