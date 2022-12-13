Инфекционист разъяснила, кому обязательно вакцинироваться от кори

Во всех детских и взрослых поликлиниках Петербурга вакцина имеется в необходимом количестве.

Заведующая отделом мониторинга иммунизации населения Клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина Ирина Чхинджерия в разговре с "Петербургским дневником" уточнила, кому необходимо сделать прививку от кори.

Данную прививку необходимо сделать детям в возрасте 12 месяцев и 6 лет (одновременно с вакцинацией против краснухи и паротита), а также взрослым от 36 до 55 лет (включительно), относящимся к группам риска. Например, это работники медицинских и образовательных организаций. Также вакцинация от кори необходима людям не болевшим, не привитым или привитым однократно, не имеющим сведений о прививках против кори.

Для иммунизации в Петербурге используются три отечественные вакцины: коревая культуральная живая, вакцина паротитно-коревая культуральная живая и комбинированная культуральная живая вакцина "Вактривир" – против кори, краснухи и паротита. Во всех детских и взрослых поликлиниках вакцина имеется в необходимом количестве.

Ранее в Петербурге зафиксировали первый случай кори за 2023 год.

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