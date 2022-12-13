В Петербурге зафиксировали первый случай кори за 2023 год

В больницу с симптомами болезни была госпитализирована 17-летняя пассажирка рейса, прилетевшего из Душанбе.

В Северной столице зафиксирован первый случай заболевания корью в 2023 году. 26 января появилась информация о том, что болезнью заразилась 17-летняя девушка, прилетевшая несколько дней назад из Душанбе. Её госпитализировали в инфекционную больницу. Об этом сообщила "Фонтанка".

Представители Роспотребнадзора оповестил всех пассажиров рейса о ситуации и необходимости срочно поставить прививку. На самолёте вместе с девушкой летели жители нескольких регионов, никто из них пока не заразился.

Случаи кори в Петербурге отслеживали и во время пандемии в 2020 году: до марта её носителями в городе были 49 человек, но с приходом COVID-19 стало снижаться, пока болезнь вовсе перестала распространяться. Случаев не наблюдалось до 2022-ого года, когда в городе было зарегистрировано 18 больных корью.

Ранее мы сообщили о том, что Роспотребнадзор предупредил петербуржцев о возможных осложнениях после кори.

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