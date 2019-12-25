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Почти 40 тысяч петербуржцев получили гуманитарную помощь
Сегодня, 12:10
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IRINA_CHALKINA

Почти 40 тысяч петербуржцев получили гуманитарную помощь

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Волонтеры уже выполнили 2 293 заявки.

В Северной столице более 40 тысяч петербуржцев получили гуманитарную помощь с начала октября. Об этом сообщает Оперативный штаб. 

Так, с 5 октября на портале  "Мы вместе" зарегистрировались 1 079 волонтеров. Аккредитацию прошли 934 петербургских добровольца. 

Добровольцы уже выполнили 2 293 заявки. А с начала октября петербуржцам помогли 39 962 раза. Напомним, что продуктовые наборы доставляют пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям.

Ранее мы сообщали о том, что за сутки в Петербурге коронавирусом заболели 3753 человека.

Фото: Piter.TV

Теги: волонтеры, гуманитарная помощь
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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