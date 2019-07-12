Почти 40 пассажиров Air Canada получили травмы из-за турбулентности

Самолет рейсом из Ванкувера в Сидней совершил экстренную посадку на Гавайских островах. В сети опубликовано видео из салона самолета.

Из-за турбулентности 35 пассажиров Air Canada получили различные травмы.

Сообщается, что самолет авиакомпании Air Canada летел из Ванкувера в Сидней. Во время полета авиалайнер, на борту которого находились 269 пассажиров и 15 членов экипажа, попал в зону повышенной турбулентности. Экипаж самолета принял решение совершить экстренную посадку на Гавайских островах.

Самолет благополучно приземлился, но, тем не менее, 35 человек получили травмы различной тяжести. По некоторым данным они были госпитализированы в больницу, Остальные пассажиры были направлены в Сидней другими рейсами.

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Видео: Instagram/Rtenews