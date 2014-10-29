Почти 350 новых автобусов вышли на маршруты в разных районах Петербурга. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.
Это автобусы большого класса марки "ЛиАЗ", модели 529265 CITYMAX 12, приобретенные для ГУП "Пассажиравтотранс" в конце 2023 года.
Новая техника:
– обладает вместимостью более 100 человек,
– соответствует современным требованиям комфорта и безопасности поездок,
– имеет низкий пол и доступна для маломобильных граждан.
Преимущественно автобусы работают на маршрутах №№ 8, 33, 46, 136, 153 и 161, обслуживающих Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Невский, Петроградский, Приморский и Центральный районы города.
В первом полугодии 2024 года для ГУП "Пассажиравтотранс" было всего поставлено 422 машины.
Фото: Комитет по транспорту Петербурга
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