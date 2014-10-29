Преимущественно автобусы работают на маршрутах №№ 8, 33, 46, 136, 153 и 161.

Почти 350 новых автобусов вышли на маршруты в разных районах Петербурга. Об этом рассказали в Комитете по транспорту.

Это автобусы большого класса марки "ЛиАЗ", модели 529265 CITYMAX 12, приобретенные для ГУП "Пассажиравтотранс" в конце 2023 года.

Новая техника:

– обладает вместимостью более 100 человек,

– соответствует современным требованиям комфорта и безопасности поездок,

– имеет низкий пол и доступна для маломобильных граждан.

Преимущественно автобусы работают на маршрутах №№ 8, 33, 46, 136, 153 и 161, обслуживающих Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Невский, Петроградский, Приморский и Центральный районы города.

В первом полугодии 2024 года для ГУП "Пассажиравтотранс" было всего поставлено 422 машины.

Фото: Комитет по транспорту Петербурга