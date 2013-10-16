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Почти 33% коек для заболевших коронавирусом доступно в Петербурге
Сегодня, 19:10
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Почти 33% коек для заболевших коронавирусом доступно в Петербурге

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Сейчас свободной более 2,5 тысяч коек.

В "ковидных" стационарах Петербурга свободно 32,8% коечного фонда. Информация об этом появилась в информационной справке по противодействию эпидемии COVID-19 в городе на 23 февраля, распространяемой пресс-службой правительства города.

Так, сообщается, что по данным на субботу, свободны 2545 коек. Всего в городе развернуто более 7 тысяч коек.

В Петербурге под COVID-19 и внебольничные пневмонии развернуто 7759 коек, из них свободны на сегодняшний день – 2545, что составляет 32,8% коек. 

– сообщили в межведомственном городском координационном совете по противодействию распространения COVID-19  

В Петербурге продолжат возвращать к плановой работе перепрофилированные под "ковид" стационары. Заработали в обычном режиме еще четыре медицинских учреждения.

Фото: Piter.tv 

Теги: коронавирус, петербург
Категории: Происшествия, Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге, Картина дня,

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