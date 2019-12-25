Почти 30 тыс. петербуржцев привились от коронавируса за минувшую среду

Вторым компонентом привились 17 834 горожанина.

В Петербурге за минувшую среду, 1 декабря, почти 30 тыс. горожан сделали прививку от коронавируса. Об этом сообщает оперативный штаб по городу.

Так, 11 185 человек ввели первый компонент вакцины, без учета "Спутник Лайт". Вторым компонентом привились 17 834 горожанина.

За период пандемии полный курс вакцинации завершили 2 250 406 человек. На сегодняшний день запас вакцины составляет 780 434 дозы. В Петербурге работает 185 пунктов вакцинации.

Ранее Лисовец: Петербург вышел на плато по росту заболеваемости COVID-19. Такой уровень может сохраниться на весь осенне-зимний сезон.

Фото: Piter.tv