В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что за минувшие сутки всего в Петербурге и Ленобласти зафиксировали 313 ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления ГИБДД РФ.
Ивестно, что в авариях на дорогах погибло три человека. При этом раны получили десять человек. Отмечается, что детей среди них нет.
В Ленобласти из-за ДТП пострадало семь человек.
Ранее мы сообщали о том, что сообщение об угоне машины помогло полицейским в Петербурге найти виновника ДТП на Счастливой улице.
Фото:Piter.TV
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