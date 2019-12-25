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За минувшие сутки всего в Петербурге и Ленобласти зафиксировали 313 ДТП
Сегодня, 10:05
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IRINA_CHALKINA

За минувшие сутки всего в Петербурге и Ленобласти зафиксировали 313 ДТП

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В дорожных инцидентах погибли трое.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что за минувшие сутки всего в Петербурге и Ленобласти зафиксировали 313 ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления ГИБДД РФ.

Ивестно, что в авариях на дорогах погибло три человека. При этом раны получили десять человек. Отмечается, что детей среди них нет.

В Ленобласти из-за ДТП пострадало семь человек. 

Ранее мы сообщали о том, что сообщение об угоне машины помогло полицейским в Петербурге найти виновника ДТП на Счастливой улице.

Фото:Piter.TV

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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