В дорожных инцидентах погибли трое.

В пятницу, 22 мая, стало известно о том, что за минувшие сутки всего в Петербурге и Ленобласти зафиксировали 313 ДТП. Об этом сообщают в пресс-службе регионального управления ГИБДД РФ.

Ивестно, что в авариях на дорогах погибло три человека. При этом раны получили десять человек. Отмечается, что детей среди них нет.

В Ленобласти из-за ДТП пострадало семь человек.

Ранее мы сообщали о том, что сообщение об угоне машины помогло полицейским в Петербурге найти виновника ДТП на Счастливой улице.

Фото:Piter.TV