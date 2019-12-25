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Почти 2 тыс. петербуржцев заболели коронавирусом за последние сутки
Сегодня, 12:16
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Почти 2 тыс. петербуржцев заболели коронавирусом за последние сутки

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В России заразились инфекцией еще 25 тыс. человек.

За минувшие 24 часа в Петербурге заболели COVID-19 1 957 человек. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением вируса. 

На первом месте по числу подхвативших инфекцию находится Москва. В столице недуг выявили у 7,6 тыс. пациентов. Второе место занимает Подмосковье, где положительный тест на заболевание получили 2,1 тыс. человек. В тройку традиционно входит и Северная столица. 

Всего в России зарегистрировали 25 116 новых случаев заражения. Болезнь одолела еще 787 пациентов в стране. В Петербурге от коронавируса умерли 105 человек.

Ранее на Piter.tv сообщили, что Мариинская больница возвращается к плановому приему больных.

Фото: Piter.tv

Теги: ковид, летальные исходы, пандемия, число заболевших, эпидемия
Категории: Картина дня, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб, Лента новостей,

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