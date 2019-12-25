Почти 2 миллиона петербуржцев проголосовали по поправкам к Конституции

Явка составляет 38%.

В голосовании по поправкам к Конституции приняли участие 1,883 млн жителей Петербурга. Информацию опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).

По словам спикера ЗакСа Петербурга Вячеслава Макарова, явка Петербурге по последним данным составляет более 38%.

Следует учитывать, что это данные в основном по будним дням, когда многие граждане заняты на своих рабочих местах. Вячеслав Макаров

В Ленобласти проголосовали 633 тысячи человек. Всего в России своё мнение выразили уже почти 50 млн человек.

Петербуржец дважды получил бюллетень для голосования по поправкам в разных районах города.

Фото: Piter.TV