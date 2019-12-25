Почти 2 миллиона петербуржцев проголосовали по поправкам к Конституции

В голосовании по поправкам к Конституции приняли участие 1,883 млн жителей Петербурга. Информацию опубликовали на сайте Центральной избирательной комиссии (ЦИК).
По словам спикера ЗакСа Петербурга Вячеслава Макарова, явка Петербурге по последним данным составляет более 38%.
Следует учитывать, что это данные в основном по будним дням, когда многие граждане заняты на своих рабочих местах.
Вячеслав Макаров
В Ленобласти проголосовали 633 тысячи человек. Всего в России своё мнение выразили уже почти 50 млн человек.
Петербуржец дважды получил бюллетень для голосования по поправкам в разных районах города.
Фото: Piter.TV
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